حكومة الوحدة الوطنية تهدف خلق بيئة مستقرة للوصول إلى الانتخابات

العالم - ليبيا

وأكد المنفي، خلال حضوره الاجتماع الرابع لمجلس الوزراء في 2023، والمنعقد في مصراتة اليوم السبت، استعداد المجلس الرئاسي لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في جهودها لرفع المعاناة عن المواطنين وتقديم الخدمات لهم، مقدماً شكره إلى الحكومة على تقديم خدماتها لكل أبناء الشعب الليبي في كل ربوع ليبيا.

واعتبر المنفي أن الحكومة تهدف إلى خلق بيئة مستقرة تستطيع من خلالها الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال ومن ثم تحقيق الاستقرار المنشود.

وقال إن حضوره اجتماع الحكومة جاء بناء على دعوة رسمية لمتابعة آخر مستجدات العمل التنفيذي، وقدّم شكره إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، على التسهيلات التي يقدمها لدعم عمل الحكومة في ظل ظروف استثنائية.