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المستوطنون يقتحمون الاقصی وسط صرخات التكبير الفلسطينية

الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال بمناسبة عيد الفصح اليهودي. وتحصن عشرات المصلين داخل المصلى القبلي بالمسجد، وأغلقوا أبوابه تحسباً لاقتحام القوات الإسرائيلية.

العالم - مراسلون

في رابع أيام ما يعرف بعيد الفصح لدى المستوطنين اقتحامات واسعة لباحات المسجد الاقصى المبارك لمئات من عناصر المنظمات والجماعات اليهودية المتطرفة وبحماية عشرات من عناصر الشرطة الخاصة ووحدات من حرس الحدود الذين انتشروا على اسطح الابنية الملاصقة للمسجد الاقصی المبارك.

وقال القيادي بحركة فتح سامر السنجلاوي:"في هذا الصباح قام قائد الشرطة ورئيس الشين بيث باصطحاب الحاخام الذي يوجه هذه المجموعات كافة التي تدعوا للعودة الی (ما يسمی بجبل الهيكل) المسجد الاقصی المبارك، وقاموا باصطحابه أثناء اقتحامه للمسجد الاقصی. اذا أفعال سلطات الاحتلال تدلل علی انها لاتريد فقط اختراق الاستاتيكو بل تريد تحطيم الاستاتيكو بالكامل".

اقتحامات المستوطنين تم التصدي لها بتكبيرات المرابطين وسط حصار فرض عليهم بالمصلى القبلي من قبل شرطة الاحتلال وتواجد كبير لعناصر القوات الخاصة على أبواب المسجد الاقصى المبارك الذي شهد منع فئات الشباب من الدخول.

وقال عضو مجلس الاوقاف الشيخ ياسر أبوغزالة لقناة العالم:"علی عقلاء اليهود ان يعوا ان المسجد الاقصی عقيدة لمليارين مسلم وان هذه العقيدة يجب ان لاتخدش وان لاتصاب بأي أذی ولو كان قليلاً لأن امة الاسلام لن تسكت علی ضيم سواء كان اليوم او بعد غد، فهذا الامر ليس بالسهل وليس بالهين".

وعملت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على أختصار جولات المستوطنين لامتصاص حالة الغضب التي تسيطر على الفلسطينين ومنع أي أنفجار يشمل كل الارض الفلسطينية وفتح كافة الجبهات.

ما حدث خلال الايام الماضية من صمود المعتكفين والمرابطين ووقوع العمليات الفردية واطلاق الصواريخ من عدة جبهات جعل حكومة التطرف تتراجع وتنهزم امام كل ذلك.

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 09-04-2023