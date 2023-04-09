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جدل في فرنسا حول العنصرية ضد لاعبي كرة القدم المسلمين

الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

يستمر الجدل الواسع الذي تشهده الاوساط الرياضية في فرنسا حول منع اللاعبين المسلمين من فرصة الافطار في شهر رمضان.

العالم - أوروبا

بخلاف ما يحصل في دوريات أوروبية أخرى لكرة القدم، كان لقرار اتحاد الكرة الفرنسي بعدم السماح للحكام بإيقاف المباريات موقتا لإعطاء فرصة للاعبين المسلمين لكسر صيامهم، صدى واسع في البلاد وأثار جدلا كبيرا. ويتعلل الاتحاد الفرنسي "بالتطبيق الدقيق للمادة الأولى من النظام الأساسي للاتحاد بشأن المطالبة باحترام مبدأ العلمانية في كرة القدم"، وهو ما يثير التساؤلات حول حرية ممارسة الشعائر الدينية في البلاد.

وأثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً عم مواقع التواصل الاجتماعي، حيث کتب مصطفى البهي:"جماهير باريس سان جيرمان تنتقد منع إفطار اللاعبين الصائمين خلال المباريات برمضان، وردت على قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في مباراة فريقهم أمام ليون بالدوري الفرنسي:"تمرة وكوب ماء.. كابوس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".

وعلق عبد الغني علی الموضوع کاتباً: "الدوري الفرنسي يرفض إيقاف مبارياته لأجل إفطار اللاعبين المسلمين، في وقت اعتمد هذا القرار الدوري الأقوى والأمتع في العالم البريميرليغ. لاغرابة في أن الدوري الفرنسي صنف بالخطأ في خانة الدوريات الأوروبية الكبرى!!!".

اما رائد شعيب فقد غرد:"الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يرسل إلى الحكام في الدوري الفرنسي رسالة عبر البريد الالكتروني، يؤكّد فيها "منع إيقاف المباريات خلال شهر رمضان المبارك من أجل إفطار اللاعبين الصائمين، واحترام قواعد وتنظيمات الاتحاد الفرنسي"! كان على الإتحاد الفرنسي نسخ النموذج الإنجليزي ولكن اختار النموذج السيء".

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