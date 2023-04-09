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سوريا.. مقتل 6 أشخاص بانفجار لغم شرقي البلاد

سوريا.. مقتل 6 أشخاص بانفجار لغم شرقي البلاد
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم بانفجار لغم في محافظة دير الزور شرقي سوريا اليوم الأحد، كانوا متجهين لجمع الكمأة بمنطقة نشط فيها تنظيم "داعش" الإرهابي.

العالم-سوريا

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الانفجار أصاب مدنيين كانوا متجهين لجمع الكمأة في الريف، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن لغم أرضي زرعه تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة دير الزور شرقي البلاد. وكانت المنطقة معقلا سابقا لمسلحي التنظيم.

وفي اليوم السابق، ذكرت "سانا" أن 6 أشخاص - كانوا في طريقهم أيضا للبحث عن الكمأة – قتلوا جراء انفجار لغم مضاد للدبابات من مخلفات "داعش" الإرهابي في صحراء الريف الشرقي لحمص.

من جانبه، قدّر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" - مراقب للحرب مقره بريطانيا - عدد قتلى اليوم الأحد، بـ9 أشخاص.

وقال "المرصد" إن الحادث يرفع عدد المدنيين الذين تم الإبلاغ عن مقتلهم هذا العام جراء انفجار الألغام وأجسام أخرى متفجرة خلفتها الحرب إلى 139 قتيلا بينهم 30 طفلا.

هذا وتعتبر الكمأة من الأطعمة الشهية الموسمية التي يمكن بيعها بسعر مرتفع، ونظرا لأن جامعي الكمأة يعملون في مجموعات كبيرة في مناطق نائية، ويتم استهدافهم من قبل عناصر "داعش" بشكل متكرّر، حيث يخرجون من الصحراء لاختطافهم ويقتلون بعضهم ويطلبون فدية مقابل البعض الآخر.

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سوريا.. مقتل 6 أشخاص بانفجار لغم شرقي البلاد

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