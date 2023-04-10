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رئيس القضاء الايراني: ننتظر اعلان خطط الحكومة لكبح التضخم

رئيس القضاء الايراني: ننتظر اعلان خطط الحكومة لكبح التضخم
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس جهاز القضاء في الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي باننا "ننتظر إعلان خطط الحكومة لكبح التضخم ولن ندخر جهدا في هذا الاتجاه".

العالم - ايران

وخلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء اليوم الاثنين، اشار حجة الاسلام محسني اجئي إلى تأكيد رئيس الجمهورية على تحقيق شعار العام "كبح التضخم ونمو الانتاج"، واوعز مرة أخرى لجميع المسؤولين القضائيين الا يتوانوا عن تقديم اي دعم ومساعدة ممكنة في سياق دعم الحكومة وخططها لكبح التضخم ونمو الانتاج، فور اعلان الخطط المعالجة للتضخم من قبل المسؤولين الاقتصاديين، وان يعملوا في هذا الصدد ، اكثر من كونه واجبا اداريا بالنظر إلى الأهمية القصوى للموضوع.

كما اوعز حجة الإسلام محسني أجئي لجميع الجهات القضائية ذات الصلة بالاستعداد للتعاون ودعم تنفيذ السياسات الثقافية والاجتماعية والامور المتعلقة بالآفات الاجتماعية وقضية الحجاب.

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