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شكري في اتصال مع بيدرسون:

ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية وإنهاء التدخل الخارجي فيها

ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية وإنهاء التدخل الخارجي فيها
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله في سورية وإنهاء التدخل الخارجي فيها.

العالم - سوريا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد: إن شكري أعرب في اتصال هاتفي أمس مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون “عن دعم مصر الكامل للجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية سورية، بما يتسق وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك في ظل الأولوية الكبيرة التي توليها مصر لاستعادة أمن واستقرار سورية الشقيقة، وإنهاء جميع صور الإرهاب والتدخل الأجنبي فيها”.

واتفق الجانبان حسب أبو زيد على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة، حيث أبدى المبعوث الأممي تقديره لدور مصر ودعمها المستمر للأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل للأزمة في سورية.

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