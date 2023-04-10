تفاصيل اقتحام المستوطنين ومسؤولي الاحتلال لجبل صبيح بالضفة

العالم - خاص بالعالم

ودانت وزارةُ الخارجية الفلسطينية الاقتحامَ واعتبرته استفزازا وتصعيداً خطيرا مؤكدةً اَنها تتابع بخطورةٍ بالغة مشاركةَ مسؤولين إسرائيليين في عمليةِ الاقتحام.

وقال مراسل قناة العالم في رام الله فراس الصرفندي إن هذه التظاهرة كان معد لها مسبقا من قبل مسؤول او رئيس المستوطنات وايضا من قبل الصهيونية الدينية من قبل مجموعة من المسؤولين من بينهم بن غفير وسموتريتش وعدد من اعضاء الكنيست الذين ينتمون لليمين القومي.

واضاف مراسلنا إن التظاهرة كان الهدف منها الوصول الى جبل صبيح، وهذا الجبل يقع بالقرب من بلدة بيتا ويحاول الاحتلال الاسرائيلي السيطرة عليه من اجل اقامة مستوطنة يسميها افيتار فوق هذا الجبل.

وتابع: الآلاف من المستوطنين وصلوا الى منطقة بيتا وجبل صبيح بمشاركة اعضاء من حكومة الاحتلال واعضاء من الكنيست الاسرائيلي وبحماية كاملة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

واردف مراسلنا: ومع وصول المستوطنين خرج المئات من الشبان الفلسطينيين في محاولة لمنع المستوطنين من الوصول فوق تلة جبل صبيح الامر الذي ادى الى حدوث اشتباكات عنيفة ما بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي التي كانت تقوم بحماية المستوطنين، ما اسفر عن عشرات الاصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين، وقام المستوطنون بتصرفات استفزازية في هذه المنطقة.

وقال مراسلنا الزميل فارس الصرفندي: واضح تماما اننا امام عملية شرعنة لما يقوم به المستوطنون من خلال مشاركة بن غفير وسموتريتش في هذه التظاهرة، واضح تماما ان هناك مساعي من حكومة بنيامين نتنياهو للعب بورقة المستوطنين والمقصود هنا انهم يريدون للمستوطنين ان يتحولوا الى ذراع ضارب في الضفة الغربية في محاولة لخلط الاوراق.

واوضح مراسلنا ان عدد الوزراء الذين شاركوا في هذه التظاهرة 7 وزراء، وعدد اعضاء الكنيست 20 شاركوا المستوطنين في التظاهرة، اي يعني ما يقارب 16% من اعضاء الكنيست، وتقريبا ثلث الحكومة كانت موجودة في التظاهرة.