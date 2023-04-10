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مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة:

واشنطن وحلفاؤها يضغطون على بعض الدول لتزويد كييف بالأسلحة

واشنطن وحلفاؤها يضغطون على بعض الدول لتزويد كييف بالأسلحة
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن امريكا وحلفاءها يضغطون على الدول الأخرى لتصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، في انتهاك للاتفاقيات مع روسيا.

العالم _ أوروبا

وأكد خلال اجتماع لمجلس الأمن عقد على خلفية استمرار تزويد كييف بالأسلحة الغربية أن عمليات إرسال الأسلحة بشكل سري إلى مناطق مختلفة عبر دول ثالثة "تزيد من تشويه صورة تدفق الأسلحة في العالم وتقلل من الشفافية في هذا المجال".

وأعرب عن أسفه لأن الدول الغربية لا تحارب مثل هذه الانتهاكات بل تشجعها.

وأضاف: "الولايات المتحدة وحلفاؤها يضغطون على دول ثالثة، ويطالبونهم بانتهاك مثل هذه الاتفاقيات مع روسيا ودول أخرى من أجل زيادة إمدادات الأسلحة إلى كييف".

وتابع: "أصبحت قضايا السيطرة على توريد الأسلحة التقليدية والمعدات العسكرية ذات أهمية خاصة في الآونة الأخيرة. لأن المخاطر المرتبطة بانتشارها غير المنضبط ووقوعها في أيدي المجرمين والإرهابيين من خلال "السوق السوداء" تتزايد بشكل كبير".

وأكد نيبينزيا في وقت سابق أن هناك أدلة متزايدة على أن الأسلحة الغربية المرسلة لأوكرانيا تصل بشكل متزايد المجرمين والإرهابيين، ليس فقط في أوروبا ولكن أيضا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

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