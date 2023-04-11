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اختفاء جثة مخلوق فضائي عثر عليه في بوليفيا! + صورة

اختفاء جثة مخلوق فضائي عثر عليه في بوليفيا! + صورة
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

عثر سكان بلدة هوارينا لا باز الصغيرة في بوليفيا قبل أيام على مخلوق فضائي ميت، واختفت جثته بشكل غامض.

العالم - منوعات

والتقط سكان مذعورون صورا للمخلوق من الفضاء الخارجي والذي كان على ما يبدو ميتا وملقى على الأرض، في وقت سابق من هذا الشهر لكنه اختفى بصورة غريبة، حتى الآن ليس من الواضح إن كان هناك من أخفى جثمان الكائن الغريب.

واشارت مصادر صحفية انه قبل ليلتين من العثور عليه وثق سكان المدينة ظهور ضوء أخضر وغامض في السماء، والتي بدت وكأنها جاءت من سفينة فضاء.

وصرحت مواطنة من البلدة تدعى ريتا ماركيز، "لقد بدا وكأنه مخلوق مصغر، مثل رجل صغير، وكلما اقتربنا منه أكثر ميزنا أنه بالفعل كائن فضائي".

وقال خبير في الكائنات الفضائية خوان كارلوس الياجة إنهم أرسلوا له صورا بدا وكأنه من خارج الأرض أو أي شيء آخر، مشيرا إلى أنه لم تكن لديه أي طريقة بالتحقق من التفاصيل على ضوء حقيقه أنهم أعلنوا بأنه اختفى من هناك".

ونقل موقع روسيا اليوم عن صحيفة "ميرور" البريطانية ان مفتش السياحة الإقليمي قام بزيارة البلدة الصغيرة كجزء من تحقيق وأكد للسكان أنه سيتم التحقيق في الأمر بدقة.

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