تجنّب وضع هذه الفواكه معاً.. لهذا السبب

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أسباب نضوج بعض الفواكه بسرعة

يعود السبب وراء تعفن العديد من الفواكه عندما تقوم إنزيمات مثل "البكتيناز" و"الأميلاز" بتفكيك النشويات، ما يؤدي إلى تليين الفاكهة وتحللها. عامل آخر ضروري في إنضاج الفاكهة هو "الإيثيلين"، وهو غاز طبيعي يؤدي إلى عملية النضج ويسرعها.

تنتج الثمار ذات سن الذروة "Climacteric fruits"، وهي الفواكه التي يستمر نضجها بعد القطف، الإيثيلين أكثر بكثير من الفواكه الأخرى التي ينتهي نموها عند القطف "Non Climacteric Fruits".

أسباب نضوج بعض الثمار بسرعة / shutterstock

حسب موقع "food and nutrition" الأمريكي، تتسبب الفواكه التي يستمر نموها في فساد الفواكه الأخرى بسبب إنتاجها للإيثيلين، فيما يمكن الاستفادة منها في حال أردت نضوج بعض الفواكه التي لا يستمر نضجها بعد القطف.

وذلك عبر وضع الفاكهة المراد نضجها أمام الثمار التي تنتج الإيثيلين، لكن هذه الخطوة قد لا تكون مناسبة لبعض الفواكه التي تتعفن بسرعة، كالفراولة على سبيل المثال، قد يكون تعرضها لفاكهة أخرى يستمر نموها سبباً في فسادها بشكل أسرع من وضعها في مكان وحدها.

ما هي الثمار ذات سن الذروة Climacteric fruits

تشمل الأمثلة على تلك الثمار المصنفة على أنها ذات سن ذروة السن الموز والطماطم والإجاص "الكمثرى" والمانجو والخوخ والتفاح والأفوكادو وغيرها.

تنبعث من المنتجات ذات سن الذروة ككل كمية أكبر من الإيثيلين مع نضوج الثمار، وبعد ذروة النضج ينخفض ​​إنتاجها من الإيثيلين بمقدار كبير، وبسبب هذا تميل الثمار ذات الذروة إلى النضج بسرعة وتطور نكهة ورائحة.

يمكن لسلاسل التوريد استخدام البيانات والنضج الاصطناعي واختيار الفاكهة والخضراوات التي تبلغ ذروتها في وقت مبكر، بينما لا تزال خضراء، ثم يقومون بحقن غاز الإيثيلين في وحدات التخزين لإيصالها إلى مرحلة النضج المطلوبة قبل البيع للمستهلك.

الثمار غير الذروية Non Climacteric Fruits

حسب موقع "postharvest" الأمريكي الثمار غير الذروية هي عكس الثمار الأخرى تماماً، فهذه الثمار لا يستمر نموها بعد القطف، عند تعرضها لمستويات من الإيثيلين وثاني أكسيد الكربون يتسبب ذلك في استمرار نضجها، ما يؤدي إلى تعفنها بشكل أسرع.

تشمل قائمة الفواكه غير الذروية التوت والفراولة والكرز والعنب والأناناس والبطيخ والرمان والبرتقال. تنضج فقط أثناء تعلقها بالنبات أو الكرمة، وبمجرد حصادها فإنها توقف عملية النضج.

طرق تخزين كل من الثمار الذروية وغير الذروية

ينصح بعدم تخزين المنتجات عالية الإنتاج من الإيثيلين مع منتجات حساسة للإيثيلين. مثال على ذلك، إذا تم تخزين السبانخ أو اللفت أو البروكلي في نفس صندوق الثلاجة مثل التفاح، فستتحول تلك الخضراوات إلى اللون الأصفر، وتبدأ في التعفن في غضون يومين فقط.

لا تقوم أيضاً بتخزين البطاطس والبصل معاً، لأن البطاطس ينبعث منها الإيثيلين، ما يؤدي إلى إنبات البصل قبل الأوان. الفاكهة التي تعرضت للتلف أو الكدمات أو المثقوبة ستنتج المزيد من الإيثيلين، ما يتسبب في نضج الأخرى وتليينها وفسادها بشكل أسرع.