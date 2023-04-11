نتنياهو سيزور البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري من دون دعوة!

العالم - الإحتلال

وجاء هذا نقلا عن مسؤول أمريكي كبير لموقع "معاريف" العبرية، يوم أمس الإثنين.

ويشار الى أن الرئيس الامریکی أجاب بالنفي حين سئل قبل عشرة ايام حول نيته دعوة نتنياهو لزيارة البيت الابيض.

وكان مجلس الأمن القومي الأمريكي أوضح الشهر الماضي إنه "لا يوجد خطة بأن يقوم نتنياهو بزيارة واشنطن" مع ذلك قال السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني توم نيدس إن "نتنياهو من المتوقع أن يجتمع قريبا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض".

كما أفاد المسئول الأمريكي بأن حزب الله يقوم بتجهيز حماس بصواريخ متطورة لاستخدامها ضد كيان الإحتلال من اتجاه الحدود الشمالية ، بحسب ما جاء في التقرير.

وتعتبر هذه أول زيارة لنتنياهو للولايات المتحدة منذ عودته إلى مكتب رئاسة الوزراء قبل بضعة أشهر.