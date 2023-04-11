" اليوسيفي" للعالم: الملف الإنساني هو المدخل العملي لحل القضية اليمنية

العالم - خاص بالعالم

وأضاف، خلال اتصلال هاتفي مع قناة العالم الاخبارية، أن المباحثات بين الوفد السعودي والعماني وصنعاء مازالت جارية، من أجل ايجاد حل لحلحلة الملف الانساني في اليمن.

وأكد اليوسفي، أن هناك خطوط عريضة تبنى لهذه المباحثات باعتبار انها خارطة طريق تسير عليها المباحثات بين وفدي السعودية وعمان وكذلك صنعاء.

هذا واكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن صنعاء مستعدة لكل الخيارات، مشيرا الى أن الحوار مع السعودية ما زال يركز على الملف الإنساني.



وقال الحوثي إن الطرف الآخر اذا أراد السلام فصنعاء أهل له، وإن أراد الحرب فقد جرب ذلك اليمنيون ثماني سنوات، واضاف أن الحوار يجري مع السعودية باعتبارها من تقود العدوان على اليمن بعد أميركا. من جهة أخرى رحب الحوثي بدخول السفن لميناء عدن دون تفتيش، معتبرا ذلك أحد ثمار الصمود بوجه العدوان.

ويجري وفدان سعودي وعماني في العاصمة اليمنية صنعاء لقاءات مع المسؤولين في المجلس السياسي الاعلى لبحث جهود تمديد الهدنة وايقاف الحرب.

حراك دبلوماسي وسياسي جديد تشهده صنعاء مع تواصل اللقاءات المكثفة لمسؤوليها مع الوفدين السعودي والعماني لهدف استكمال المباحثات حول تبادل الأسرى واتفاق هدنة مطولة وموسعة المزايا، ولمناقشة مطالب القيادات اليمنية المتمثلة في إيقاف العدوان ورفع الحصار كلياً، وصرف مرتبات موظفي الدولة، إلى جانب خروج القوات الأجنبية، ودفع التعويضات وإعادة الإعمار.

الزيارات الخليجية لصنعاء يُتوقع أن يعقبها إعلان اتفاق تهدئة بين صنعاء والرياض برعاية عُمانية -وفق معلومات- تتحدث أيضاً عن أجواء إيجابية تسود المباحثات الجارية وعن توافقات مُرضية لكل الأطراف على مجموعة من الملفات الأساسية التي كانت محل خلاف خلال الأشهر الماضية، منها معالجات وإجراءات انسانية واقتصادية مهمة من شأنها أن تمّهدَ لاتفاق سلام شامل.