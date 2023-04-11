'سوناطراك' الجزائرية تعلن 6 استكشافات في مجال النفط والغاز

العالم - الجزائر

وقالت الشركة، في بيان، إنّه قد حُقّق اكتشافين نفطيين في حوض أمقيد مسعود، إثر حفر بئرين، “BRM-1” و”BMD-1″، حيث سُجّل تدفق يومي قدره 5699 برميل من النفط و170461 متر مكعب من الغاز على مستوى البئر الأول. أمّا فيما يخص البئر الثاني، فقد سُجّل تدفق يومي مقداره 4856 برميل من النفط و 255912 متر مكعب من الغاز.

وبحسب البيان، فإنّ هذه النتائج تؤكد الإمكانات النفطية والغازية الهامة الموجودة في منطقة تقرت، الواقعة شرقي حقل حاسي مسعود.

من جهة أخرى، حُفر بئرين بحوض بركين كانا محل تحقيق اكتشافات للنفط والغاز والمكثفات. البئر الأول يسمى “HAM-1bis” أنتج تدفقاً يومياً يبلغ 129048 متر مكعب من الغاز و239 برميل من المكثفات انطلاقاً من المكمن الأول و1905 برميل من النفط 137484 متر مكعب من الغاز من المكمن الثاني.

وأنتج البئر الثاني المسمى “SAISW-1” تدفقاً يومياً يقدّر بـ3117 برميل من النفط و219336 متر مكعب من الغاز.

فضلاً عن ذلك، تم اكتشاف غاز مكثف في منطقة أوهانت بحوض إليزي، خلال عملية حفر بئر “KARS-3″، حيث تم تسجيل معدّلات تدفق يومية بلغت 336930 متر مكعب من الغاز و1504 برميل من المكثفات.

كذلك، حُقّق اكتشاف للنفط والغاز في حوض واد ميا الواقع في الجنوب الشرقي لحقل حاسي الرمل، خلال حفر بئر “LGL-2″، حيث سُجِّل تدفق يومي مقداره 453 برميل من النفط و 168312 متر مكعب من الغاز.

وتُبرز هذه الاكتشافات حجم الجهود التي تبذلها “سوناطراك” في مجال الاستكشاف من أجل تجديد احتياطاتها من المحروقات، كما تؤكد مدى جاذبية القطاع المنجمي بالجزائر، وفقاً لبيان الشركة.

وكانت الشركة قالت في السابق إنّها ستنتج 200 مليون طن من المكافئ النفطي، وهو رقم لم تصل له منذ عام 2010.

وفي آب/أغسطس الماضي، أعلنت “سوناطراك” عن اكتشاف نفطي جديد في ولاية أدرار جنوبي البلاد، بسعة تتراوح ما بين 48 و150 مليون برميل.

وسبق أن اكتشفت الشركة الجزائرية حقلين للغاز وآخر للنفط، وذلك بالشراكة مع شركة “إيني” الإيطالية.

وقالت “سوناطراك” إنّها “أنجزت 3 اكتشافات، بينها اكتشافان للغاز بمجهودها الخاص، واكتشاف نفط بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية”.

يذكر أنّ شركة سوناطراك وقعت، في 19 تموز/يوليو الماضي، عقوداً مع عددٍ من الشركات الأجنبية بينها “أوكسيدنتال” الأميركية، و”إيني” الإيطالية، و”توتال إنرجيز” الفرنسية، للاستثمار في قطاع الطاقة بقيمة 4 مليارات دولار.

الجدير ذكره أنّ الجزائر أوّل مصدّر أفريقي للغاز الطبيعي، والسابع عالمياً، وتسهم بنحو 11% من احتياجات الغاز في أوروبا.