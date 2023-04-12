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الإيرانيون يحيون ليالي القدر في مرقد ثامن الحجج عليه السلام

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

أحيا ملايين الإيرانيين ليلة القدر الثانية بالدعاء والابتهال، وتوجهت جموعٌ غفيرة صوب مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي البلاد لإحياء ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك، وذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

العالم - خاص بالعالم

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