العراق يطالب بتغريم تركيا مليار ونصف دولار

العالم - العراق

وقال المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، إن "استمرار توقف صادرات النفط من منطقة كردستان وكركوك يعني ان العراق يخسر مليار دولار شهريا من ايراداته النفطية المحسوبة ضمن موازنة 2023".

وأضاف، ان "الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية ومنطقة كردستان العراق رسم ملامح خريطة طريق واضحة المعالم للطرفين لتنظيم أكثر الملفات جدلاً واختلافاً بينهما".

وأشار الى ان " الاتفاق سيضمن إعادة قرابة نصف مليون برميل نفط يومياً إلى السوق العالمية، بعد تعليق تصديرها لأكثر من أسبوع عبر ميناء جيهان التركي عقب قرار غرفة التحكيم الدولية بمنع تصدير نفط كردستان العراق من دون موافقة السلطات الاتحادية في بغداد".