العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أنه ومنذ ساعات الصباح الأولى، توافدت الحشود المناصرة للقضية الفلسطينية، لإحياء يوم القدس العالمي تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وانطلقت مسيرات يوم القدس العالمي، في العراق ودول العالم تضامناً مع الشعب الفلسطيني ضد الكيان الغاصب.

وبدأت المسيرات فی الجمعة الاخیرة من شهر رمضان المبارك بمشارکة واسعة وملحمیة من ابناء الشعب العربية الرافضة لسياسات الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني والمطالبة بإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وأكد الشيخ أكرم الكعبي: دعمنا لتحرير فلسطين غير مشروط ولا محدود ونحن على جهوزية تامة إن طلبت منا المساعدة، لسنا بمعزل عن الظلم والقهر الذي يشهده الشعب الفلسطيني".

وقال الشيخ الكعبي: خسئت السفيرة الأمريكية ومن خلفها أن تكون لها وصايا على العراق والعراقيين ونحن نحذرها من هذه السياسات منوها أن المقاومة في العراق جزء أصيل من محور المقاومة".

وتحت شعار "الضفة درع القدس" وانتصاراً للقدس المحتلة في يومها العالمي، وتجديداً للعهد والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته لكيان العدو الصهيوني والتصدي لجرائمه ومؤامراته التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسلمين.. يحيي العراق مع سائر الدول العربية والإسلامية ذكرى يوم القدس العالمي الذي يصادف اليوم آخر جمعة من شهر رمضان المبارك.



وتأتي هذه المناسبة في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وانتهاكات من قبل كيان العدو الصهيوني ومحاولاته لتهويد المسجد الأقصى المبارك، للتأكيد على وحدة ساحات المقاومة والاستعداد للدفاع عن المقدسات الإسلامية وأن فلسطين هي القضية المركزية للأمة.

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