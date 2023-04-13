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أمير قطر يستقبل وزير الخارجية العماني

أمير قطر يستقبل وزير الخارجية العماني
الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس الأربعاء، وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي. 

العالم- قطر

واستعرض أمير قطر مع وزير الخارجية العماني أوجه العلاقات الثنائية بين قطر وعمان، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، حسب بيان للديوان الأميري القطري.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد التقى في وقت سابق أمس الأربعاء وزير الخارجية العماني، واستعرضا، وفق وزارة الخارجية القطرية، "العلاقات الأخوية بين قطر وعمان، إضافة إلى عدد من المستجدات الإقليمية والدولية".

وحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد أكد الوزيران مواصلة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، كما أعربا عن دعمهما لمسيرة العمل المشترك في إطار مجلس التعاون.

ويشارك وزيرا الخارجية القطري والعماني يوم الجمعة المقبل في اجتماع سيعقد في جدة بالسعودية، بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وكلّ من وزراء خارجية الأردن والعراق ومصر، لبحث الموقف من عودة سورية للجامعة العربية، وفق المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري.

المصدر: العربي الجديد

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