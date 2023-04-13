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شاهد.. عين على شبكات التواصل في العالم العربي

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

شهدت شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي تفاعلا واسعا مع أهم القضايا على الصعيد الدولي والمنطقة، حيث تناول النشطاء وثائق البنتاغون المسربة، والسلاح المنفلت في أميركا، وكذلك حملة افطار صائم في لبنان.

العالم - هاشتاغ

بعد أن دخلت الحرب في أوكرانيا عامها الثاني، مفاجأة من العيار الثقيل، تفجرت مع تسريب وثائق تابعة لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون تكشف معلومات سرية وخططا تتعلق بالحرب، اضافة الى الأوضاع في مناطق أخرى من العالم. من سرب هذه الوثائق؟ وهل هي خطوة مدبرة؟ أم فشل استخباراتي؟ وتسريب وثائق البنتاغون أثار تعليقات كثيرة على مواقع التواصل.

ولا يكاد يمر أسبوع في الولايات المتحدة إلا ونسمع عن حادثة إطلاق نار. والملفت أن هذه الحوادث تحصل في مجتمعات وبيئات مختلفة. آخر هذه الحوادث إطلاق نار داخل أحد المصارف في ولاية كنتاكي. ليبقى السؤال الاهم لدى الاميركيين، الى متى سيبقى السلاح المتفلت يتحكم في حياة الناس؟

الناشطون العرب كان لهم اهتمام بقضية السلاح المتفلت في الولايات المتحدة.

والمغني العالمي روجر ووترز، مؤسس فرقة بينك فلويد التي تعتبر من أشهر الفرق الغنائية في العالم، والمدافع عن قضايا حقوق الإنسان. ووترز لا يوفر جهدا للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وتحديدا الإضاءة على جرائم الاحتلال الاسرائيلي. روجر ووترز ظهر في فيديو مباشر على حسابه وهو متأثر للغاية بسبب ما يرتكبه جنود الاحتلال بحق أهالي القدس وغزة.

هذا الفيديو للمغني العالمي روجر ووترز لقي تفاعلا واسعا على مواقع التواصل.

إفطار صائم. تعبير يحتوي على الكثير من المشاعر الروحانية والإنسانية والإجتماعية. هذا ما يترجمه فعليا أهالي أحد مناطق العاصمة اللبنانية بيروت، من خلال عمل إجتماعي إنساني روحاني مميز، ولا بد لهكذا مبادرات ان تحظى بتفاعل ايجابي واسع.

لا تنسوا ارسال فيديوهاتكم وصوركم في اي مكان كنتم، لتشاركونا في برنامج هاشتاغ وتكونوا انتم المراسل.


المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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