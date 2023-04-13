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اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية

اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية
الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال فلسطينيين اثنين بالخليل.

العالم - فلسطين

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل، واعتقلت أدهم صبارنة وإيهاب صايل أبو فانوس من بلدة بيت أمر شمال المدينة، فيما دققت في هويات المواطنين بمنطقة الحاووز الأول بالخليل.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال خلال انسحابها من بلدة طمون جنوب طوباس، تزامناً مع إطلاق مقاومين النار صوب جنود الاحتلال قرب مفرق البلدة.

في غضون ذلك، استهدف مقاومون فلسطينيون النقطة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال على جبل جرزيم بنابلس، بصليات كثيفة من الرصاص.

وشهدت بلدة حوارة جنوب نابلس انتشاراً عسكرياً لجنود الاحتلال الإسرائيلي، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة قرب حاجز حوارة العسكرية.

وتنفذ قوات الاحتلال حملات اعتقال ومداهمة شبه يومية في مدن ومناطق الضفة الغربية، تطال تخريب المنازل الفلسطينية والعبث بمحتوياتها.

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اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية

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