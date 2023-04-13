الاحتلال الصهيوني يعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية

العالم - فلسطين

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من عائلة واحدة، في بلدة العوجا، شمال مدينة أريحا.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت العوجا، وداهمت منازل لعائلة الجراهيد في البلدة، واعتقلت الشقيقين أحمد وعلاء جميل، والشقيقين يحيى وعبد المنعهم خالد، وقريبهم محمد عواد.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من قرية بيتين شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد نواف جرابعة، ونجم عبد الله عبد الجليل حامد، ومحمد يوسف جابر، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في الخليل منها بلدة بيت أمر، وشنت حملة دهم اعتقلت خلالها أربعة مواطنين، وهم: حذيفة أبو عابد، وأدهم صبارنة، وإيهاب صايل أبو فانوس، وأدهم اخلاوي.

كما اعتقلت المواطن سري حلاق في القدس المحتلة.

من جانبه، اعلن الناطق باسم جيش الاحتلال أن قوات الجيش اعتقلت الليلة الماضية 7 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية.

وأشار إلى تعرض قوة عسكرية لعملية إطلاق نار عبر سيارة مسرعة قرب قرية طمون دون وقوع إصابات.

ومساء الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال، قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين، واحتجزت شابا من بلدة يعبد عند حاجز عسكري.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي فقوعة وجلبون، ونصبت عدة حواجز عسكرية وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين، فيما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط يعبد وقرية كفيرت.

إلى ذلك، احتجزت قوات الاحتلال على حاجز عسكري “شافي شمرون”، المقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس، الشاب ليث قدري أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، لأكثر من ساعة، وأخلت سبيله بعد استجوابه.

وأمس واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث أصيب فلسطينيان برضوض في اعتداء شنه مستوطنون على رعاة الماشية شرق عين الحلوة بالأغوار الشمالية، وشدد الاحتلال إجراءاته في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، واعتقلت قوات الاحتلال شابين من القدس.