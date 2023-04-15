فشل مشروع صنع فلسطيني مساوم في الضفة

العالم - مع الحدث

وقال ابوالغزلان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية الاصرار الفلسطيني علی التمسك بالمقاومة يؤكد ان كل ما قامت به الولايات المتحدة وكل ما قام به الكيان الصهيوني وبعض الفلسطينيين في محاولة ايجاد ما سمي بالانسان الفلسطيني الجديد الذي يقبل بـ'اسرائيل' ويرفض المقاومة ويحارب المقاومين علی اعتبار انهم 'ارهابيين' قد فشل.

وأوضح ان الجيل المقاوم الذي بدأ بالشهيد القائد جميل العموري (23 عاماً) وغيره من الشهداء الكبار والعظام الذي أسسوا وقادوا وخاضوا المعارك حتی استشهدوا أكد ان المقاومة ستبقی مفتوحة والحاضنة الشعبية تشير بأن المقاومة ستتصاعد وان الاحتلال سيزول عن هذه الارض.

وأضاف ابوالغزلان ان الضفة الغربية تعني لاسرائيل الكثير والمقاومة في الضفة تعني المقاومة في قلب 'اسرائيل'.

وبيّن ان كيان الاحتلال تكبد خلال الاشهر القليلة الماضية خسائر انسانية ادعی انها تقتصر علی 20 قتيل و130 جريحاً وهذه الارقام كبيرة بالنسبة لـ'اسرائيل' فهي لم تتكبد هكذا خسائر حتی في معظم حروبها السابقة.

وشدد ابوالغزلان علی ان الاحتلال كان يعتقد ان محور المقاومة هو محور مردوع، لكنه اليوم ادرك ان هذه المعادلة قد كسرت وتم تثبيت قواعد اشتباك جديدة واصبح الاحتلال يعيش معركة بين حربين كما قالها السيد حسن نصرالله.

وأكد المختص بالشأن الاسرائيلي محمد مصالحة ان حصول حماس لبنان علی صواريخ استراتيجية بعيدة المدی صائبة التصويب، اجبر الاحتلال الاسرائيلي عن التراجع عن انتهاكاته للمسجد الاقصی.

وقال مصالحة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية قرار الكابينت الاسرائيلي بالتراجع عن الانتهاكات للمسجد الاقصی رغم انه جاء بعد انقسام في الاراء بين وزراء الصهاينة الا انه جاء تفادياً لما هو أكبر.

وأوضح ان أنف 'اسرائيل' لقد جدع في هذه القضية فالشاباك وقسم من وزراء الصهاينة كانوا يحاولون استعادة شيئاً من الردع المفقود، لكنهم ارغموا علی التراجع.

وبيّن المختص بالشأن الاسرائيلي انه قبل يومين من قرار الكابينت الاسرائيلي، تم تسريب معلومات عن ان حماس لبنان قد حصلت علی صواريخ استراتيجية بعيدة المدی صائبة التصويب من حزب الله عن طريق ايران وهذا الخبر، أكد ان رهان الاحتلال علی ان عدم مشاركة الطرف اللبناني في توحيد ساحات القتال لم يكن سوی ظناً خائباً.

وشدد مصالحة علی ان 'اسرائيل' استنفذت كل ما لديها من قوات احتياط بحيث قامت بتجنيد قوی كوماندو في تل أبيب وهذا يعني شيئاً كبيراً وخطيراً من الهلوسة الذي وصل اليها كيان الاحتلال.

وقال الخبير بالشأن الفلسطيني خالد الأزبط كان الاحتلال ينوي توجيه ضربة للمقاومة الفلسطينية لكن غرفة عمليات محور المقاومة أدارت هذه الجولة وافشلت المخطط الصهيوني.

وأكد ان هذا الفشل، هو نصر لمحور المقاومة من ايران حتی اليمن وحرم الاحتلال الصهيوني من التغطرس بأعياده في المسجد الاقصی.

وشدد علی ان فعاليات يوم القدس هذا العام سيتميز بتكريم شهداء الضفة الغربية وسيكون عنوانه الضفة درع القدس وجميع الرسائل ستكون تأكيداً علی الدعم المادي والسياسي والعسكري والمعنوي لأهل الضفة واهل الداخل المحتل والاقصی وهذا الذي سيحرك المعركة الحقيقية في وجه الاحتلال وبهذا سيكون هناك تصاعداً للعمل المقاوم في هذه المناطق.