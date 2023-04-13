تحرير القدس..هذا ما أكد عليه قادة محور المقاومة في كلمتهم بمنبر القدس+فيديو

العالم - فلسطين



أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، اليوم الخميس، على استمرار المقاومة حتى طرد الصهاينة من أرض فلسطین التي هي لنا.

وقال النخالة في كلمة له فی برنامج "منبر القدس" بمناسبة يوم "القدس العالمي": "ها هي ساحات المقاومة تؤكد حضورها، ودعمها وتأييدها للشعب الفلسطيني ومقاومته، ورايات المقاومة تعلو في كل مكان... وتدرك الأمة من جديد، كم كانت أعوام الهوان والتطبيع صعبة ومذلة. ونحن اليوم نستبشر خيرًا، بالخطوات الإيجابية التي تجري في المنطقة، لإطفاء نار الفتن التي أشعلتها أمريكا و"إسرائيل".

وأضاف :"إن الشعب الفلسطيني المجاهد، ومقاتليه الأبطال الذين ينتشرون على مدى فلسطين وضفتها المباركة، وكتائبها المقاتلة التي تمثل اليوم درع القدس، وعلى مدى جوارها، يخرجون لهم من كل مكان، في شهر رمضان المبارك، وفي أيام القدر العظيمة، وفي يوم القدس الذي سيبقى يومًا يظلل حياتنا وجهادنا ومسيرتنا نحو وعد الآخرة".

الشيخ عكرمة صبري: القدس يجب أن توجه لها البوصلة بشكل ثابت ودائم

كما قال خطيب المسجد الاقصى الشيخ عكرمة صبري، في باحتفالية منبر القدس ضمن احتفالات يوم القدس العالمي، إن القدس يجب أن تكون حاضرة في قلوبنا وفي نفوسنا وفي عقولنا في كل يوم، القدس يجب أن توجه لها البوصلة بشكل ثابت ودائم.

وأضاف صبري في كلمته: "نعم القدس التي هي محور فلسطين بل محور العالم الإسلامي، نعم في مثل هذا اليوم يحتفل المسلمون بيوم القدس العالمي للتأكيد على أن هذه القضية هي قضية حية، هي قضية ثابتة، هي قضية لن تموت ما دام هناك رجال يؤمنون بها ويعتبرون أنها هي المحور وهي المرتكز".

وسأل الله أن يعيد هذه الذكرى، (يوم القدس العالمي) وقد أصبحت هذه المدينة كعبة الزوار لجميع مسلمي العالم.

جميل مزهر: يوم القدس مناسبة تتجسد فيها وحدة الشعوب وأحرار العالم

وقال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية في فلسطين، جميل مزهر، إن يوم القدس العالمي مناسبة تتجسد فيها وحدة الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، متوجها بالشكر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جهودها الكبيرة التي لم تتوقف يوما في دعم قضية فلسطين.

وأكد مزهر في كلمة له، باحتفالية منبر القدس ضمن إحياء يوم القدس العالمي، اليوم الخميس، أن إحياء يوم القدس العالمي تأكيدٌ من الجمهورية الإسلاميّة على دعمها غير المحدود لفلسطين وشعبها ومقاومتها، وخصوصية ما يمثّله المسجد الأقصى والمقدسات من قيمةٍ ومكانةٍ ورمزيةٍ لدى أحرار العالم.

وشدد على أن يوم القدس العالمي مناسبة تتجسّد فيها وحدة الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، والتفافهم حول قضية القدس الحاضرة والمتفجرة الآن في ضوء مخططات العدو الصهيوني.

ورأى أن إحياء هذه المناسبة تذكيرٌ للعالم أجمع بحقيقة معاناة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وخصوصًا في مدينة القدس، التي تتعرّض لسياسات التهويد والأسرلة.

المطران عطا الله حنا: القدس أمانة في أعناق المسلمين والمسيحيين

هذا وأكد المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس في باحتفالية منبر القدس ضمن احتفالات يوم القدس العالمي، إن القدس أمانة في أعناق المسلمين والمسيحيين.

وأضاف حنا في كلمته: "المسجد الأقصى وكنيسة القيامة توأمان لا ينفصلان "، مكملا "وحدتنا هي قوة لنا ونحن بإذنه تعالى كنا وسنبقى موحدين في هذه الأرض المباركة وفي المدينة المقدسة.

وأكد أن هناك احتلال عنصري غاشم يسعى لاقتلاعنا وطمس معالم مدينتنا لكن الاحتلال لن ينجح في مخططاته أمام رباط شعبنا وتمسكه بحقوقه وثوابته.

الشيخ عيسى قاسم: الأزمات لا تشغل شعب البحرين عن فلسطين

بدوره أكّد المرجع الديني البحريني، الشيخ عيسى قاسم، أنّ المسجد الأقصى والمسجد الحرام يتغلغلان في أعماق مشاعر الأمة وكل المذاهب الإسلامية تُجمع على تعظيمهما.

وقال إنّ "شعب البحرين يدرك أن قضية فلسطين قضية المسلمين وأن النصر فيها رحمة للإنسانية جميعاً رغم أنه مستغرق في الأزمات".

وأشار الشيخ قاسم إلى أنّ "الأزمات لا تشغل شعب البحرين عن كل ما يمسّ مصلحة الفلسطينيين وقضايا الحق والعدل".

ووجّه آية الله قاسم التحية للشباب المقاوم في الضفة الغربية وكل المقاومين في فلسطين.



الصميدعي مخاطبا الشعب الفلسطيني: الشعب العراقي معكم قلباً وقالباً

أكّد مفتي العراق الشيخ مهدي الصميدعي، أنّه من المفضّل أن يجعل الخطباء وأئمة المساجد والشباب من يوم القدس يوماً للتجمهر دعماً للقدس.

ووجّه الصميدعي نصيحةً للحكام العرب، وهي أن يتّقوا الله في شعب فلسطين المظلوم، مضيفاً "نتمنى أن يكون لديهم ضمير وشجاعة أسوة بشباب فلسطين".

وقال مفتي العراق للشباب المجاهد في فلسطين "الشعب العراقي معكم قلباً وقالباً".

الشيخ الخزعلي: عندما يعود العراق قوياً يعني أن فلسطين ستكون بخير

بدوره، قال الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي إنّه تبيّن جلياً أن كل محاولات الإستكبار العالمي لدعم الكيان الغاصب ومن بينها التطبيع لم ولن تنفع.

وأضاف الشيخ الخزعلي أنّ الفلسطينيين اليوم باتوا يمتلكون الصواريخ الذكية والطائرات المسيّرة بدلاً من الحجارة.

وأشار في كلمته إلى أنّ العراق اجتاز منعطفاً خطيراً ومرحلة صعبة وكان هناك من يحاول منع العراق من نصرة قضايا الأمة. مشدداً على أنّه عندما يعود العراق قوياً يعني أن فلسطين ستكون بخير والقدس ستكون بخير.

يتبع..