قوى المعارضة تدعو البحرينيين للمشاركة الواسعة بفعاليّات إحياء يوم القدس

العالم-البحرين

وقالت قوى المعارضة، "الوفاق" و"أحرار البحرين" و"الوفاء" و"العمل الإسلامي" و"ائتلاف 14 فبراير" و"حق"، في بيان مشترك، إنّ "الاعتداءات الصهيونيّة الوحشيّة والمتكرّرة على حرمة المسجد الأقصى، والتعدّي على المصلّين والمعتكفين من أبناء الشعب الفلسطينيّ تعدّ إرهاباً منظّماً يستهدف الإنسان والمقدّسات، وبغطاء دوليّ، ويتجاهل حرمة شهر العبادة والمغفرة".



‎وأشارت إلى أن "الكيان الصهيونيّ المجرم تمادى في اعتداءاته خلال هذا الشهر الكريم، فبالإضافة إلى استهدافه المصلّين في المسجد الأقصى، عمد وبشكل سافر إلى الاعتداء على ثلاث دول عربيّة باستخدام الصواريخ والأسلحة الثقيلة، كما جرى الحال مع سوريا ولبنان وفلسطين المحتلّة غزّة".



‎وأكدت أنّ "هذا الاحتلال سيزول حتماً، ولا خيار أمام شعوبنا الحرّة إلّا مقاومته وردعه ومواجهته بكلّ السبل والآليّات الممكنة، ومواجهة كلّ أدوات التطبيع والتآمر العربي معه".



ودعت قوى المعارضة شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى "التعبير عن مواقفها الرافضة لسياساته الاستيطانيّة والعنصريّة المستمرّة"، ودعت أيضاً الشعب البحريني إلى "المشاركة الواسعة في فعاليّات "إحياء يوم القدس العالمي" في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك تمسكاً بالقضيّة المركزيّة للأمة فلسطين".