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شاهد.. هكذا أحيا العراقيون ثالث ليالي القدر المباركة

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

أحيت جموع المؤمنين من داخل العراق وخارجه في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة ليلة الـ23 من شهر رمضان المبارك، ليلة القدر العظيمة، حيث غصت المراقد المقدسة بجموع المؤمنين، وهم يشاركون في مجالس الذكر والدعاء وتلاوة القرآن الكريم.

العالم - مراسلون

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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