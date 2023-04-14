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مارأيكم؟
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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: بدء العد التنازلي لانهيار الكيان الصهيوني وسيمحى هذا الكيان من الوجود في مستقبل ليس ببعيد
مصادر فلسطينية: وصول وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة أمينها العام زياد النخالة إلى العاصمة العراقية تلبية لدعوة رسمية
رويترز: ارتفاع حصيلة قتلى غرق مركب مهاجرين قبالة تونس إلى 25 شخصا
رويترز: ارتفاع حصيلة قتلى غرق مركب مهاجرين قبالة تونس إلى 25 شخصا
الاجتماع الرباعي يطالب المجتمع الدولي بمواصلة تقديم المساعدات الانسانية لافغانستان ومساعدة هذا البلد في تعزيز قدرته على التنمية المستدامة
الاجتماع الرباعي يعلن استعداده لمواصلة دعم السلام واعادة الاعمار في افغانستان والقيام بالتبادل الاقتصادي والتجاري والاستثمار في هذا البلد
الاجتماع الرباعي دعا طالبان للحفاظ على سياسة خارجية ودية قائمة على التعاون والامتثال للقوانين الدولية والتعايش مع دول الجوار والعالم
الاجتماع الرباعي يعارض بشدة قيام اميركا والغرب باعادة انشاء قواعد عسكرية في داخل وحول افغانستان ويعتبره ضارا للسلام والامن الاقليميين
الاجتماع الرباعي يحمل اميركا وحلفاءها مسؤولية تدهور الوضع بافغانستان ويطالبهم برفع الحظر الاحادي واعادة اصول افغانستان بالخارج لصالح شعبها
الاجتماع الرباعي في اوزبكستان يطالب حكومة طالبان باجراءات ملموسة لمكافحة الارهاب والحد من استخدام الاراضي الافغانية منطلقا للاعمال الارهابية
شاهد.. هكذا أحيا العراقيون ثالث ليالي القدر المباركة
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الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش
أحيت جموع المؤمنين من داخل العراق وخارجه في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة ليلة الـ23 من شهر رمضان المبارك، ليلة القدر العظيمة، حيث غصت المراقد المقدسة بجموع المؤمنين، وهم يشاركون في مجالس الذكر والدعاء وتلاوة القرآن الكريم.
العالم
-
مراسلون
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..
تصنيف :
خاص بالعالم- مراسلون
العالم الاسلامي
العراق
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أقسام أخری
كلمات دليلية :
كربلاء المقدسة
ليلة القدر
شهر رمضان المبارك
النجف الأشرف
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