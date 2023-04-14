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في ليلة القدر..

شاهد بالفيديو.. نجل السيد السيستاني في الصحن الحسيني الشريف

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

وردنا من مراسل قناة العالم الاخبارية من العراق فيديو يزهر فيه نجل المرجع الديني السيد علي السيستاني السيد محمد رضا السيستاني في الصحن الحسيني الشريف في كربلاء المقدسة في ليلة القدر.

العالم - العراق

نشاهد معا:

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