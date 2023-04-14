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آية الله مجتبى الحسيني ممثل قائد الثورة في العراق يصدر بيانا بمناسبة يوم القدس

آية الله مجتبى الحسيني ممثل قائد الثورة في العراق يصدر بيانا بمناسبة يوم القدس
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العراق الزميل نويد بهروز، ان ممثل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي "دام ظله" في العراق سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني أصدر بيانا بمناسبة يوم القدس العالمي ١٤٤٤.

العالم - العراق

وشدد آية الله السيد مجتبى الحسيني في بيانه، الذي افتتحه بكلام الله المجيد وقوله تعالى (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، شدد على أهمية القضية الفلسطينية وآثارها ومحاولات العدو الصهيوني لإشغال الأمة الاسلامية بإثارة الفتن الداخلية وصرفهم عن القضية الكبرى القدس وفلسطين.

وأكد الحسيني في البيان، أن إحياء يوم القدس "عهد قطعناه، وفينا به وسنفي مع مراعاة متطلبات الظروف الراهنة" مشددا على الأهمية المضاعفة التي يكتسبها يوم القدس هذا العام في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.

إليكم صورة من نص البيان:

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