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قيادي في انصار الله: اليمن في لب القضية الفلسطينية

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله حزام الأسد إن اليمن في لب القضية الفلسطينية سواء من خلال ما يتبناه الشعب اليمني او من خلال موقعه الاستراتيجي العسكري الهام في المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

وأكد الأسد، أن الشعب اليمني مشروعه القرآني يركز على أن تحرير فلسطين هو القضية المركزية والمحورية، حيث يلتف الشعب اليمني حوله مما جعله يدفع ثمن هذا الالتفاف غاليا.

واشار عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله الى أن كيان الاحتلال بات في الموقع الضعيف، بعد وحدة قادة محور المقاومة حول القضية الفلسطينية، ووضعه المتأزم على كافة المستويات سواء الداخلي او الخارجي، وفضلا عن بدء تلاشي مؤشر التطبيع، والموقع الضعيف لانظمة الاستكبار العالمي التي كان يتكئ عليها بعد ظهور اقطاب بدأت برسم خارطة قوة جديدة على مستوى العالم.

ولفت الاسد الى أن محور المقاومة منذ تحديد الامام الخميني الراحل رضوان الله عليه آخر جمعة في شهر رمضان ليوم القدس العالمي وقوته تتعاظم في المنطقة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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