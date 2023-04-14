الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣
٠٧:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

برلماني ايراني: تحرير القدس أمنية جميع الشعوب

برلماني ايراني: تحرير القدس أمنية جميع الشعوب
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

صرح النائب في مجلس الشورى الاسلامي أحمد مرادي، ان تحرير القدس هو أمنية جميع الشعوب ، لأن جرائم الصهاينة طالت كل الشعوب.

العالم - ايران

وقال أحمد مرادي، ممثل اهالي بندر عباس في البرلمان الايراني، في تصريح له اليوم الجمعة حول أهمية مسيرة يوم القدس: ان الإمام الخميني (رض) صنع فصلاً مشتركاً من الوحدة بين الشعوب الإسلامية بتسميته ليوم القدس.

واوضح أن المسلمين الشيعة والسنة لهم موقف موحد تجاه قضية فلسطين وهذا أساس الوحدة الكبيرة في مواجهة العدو الصهيوني، وقال: إن جرائم الصهاينة في العقود السبعة الماضية تسببت بالاسراع في زوال كيانهم وتدمير أنفسهم يوما بعد يوم.

وأضاف مرادي: الصهاينة هم العدو الرئيسي للشعوب المسلمة، ولا شك أن احياء هذا اليوم العظيم بشكل رائع هو أساس تقوية المقاومة وبث الرعب في نفوس أعداء الإسلام.

روابط ذات صلة

شاهد.. انطلاق المسيرات المليونية ليوم القدس العالمي في ايران

استعدادات واسعة لإحياء يوم القدس العالمي فى مختلف أنحاء العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. انعكاس يوم القدس على النضال الفسطيني

في يوم القدس العالمي.. شاهد.. هكذا اهالي خوزستان يعلنون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني

الضفة درع القدس شاهد.. في يوم القدس العالمي الاحتلال يمنع اهالي الضفة من دخول القدس

برلماني ايراني: تحرير القدس أمنية جميع الشعوب

امير عبداللهيان: الأجيال الصاعدة حولت كل شبر من فلسطين إلى ساحة جهاد ضد الصهاينة المحتلين

الفوعاني في يوم القدس: في قلب حركة أمل وعقلها