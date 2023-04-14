برلماني ايراني: تحرير القدس أمنية جميع الشعوب

العالم - ايران

وقال أحمد مرادي، ممثل اهالي بندر عباس في البرلمان الايراني، في تصريح له اليوم الجمعة حول أهمية مسيرة يوم القدس: ان الإمام الخميني (رض) صنع فصلاً مشتركاً من الوحدة بين الشعوب الإسلامية بتسميته ليوم القدس.

واوضح أن المسلمين الشيعة والسنة لهم موقف موحد تجاه قضية فلسطين وهذا أساس الوحدة الكبيرة في مواجهة العدو الصهيوني، وقال: إن جرائم الصهاينة في العقود السبعة الماضية تسببت بالاسراع في زوال كيانهم وتدمير أنفسهم يوما بعد يوم.

وأضاف مرادي: الصهاينة هم العدو الرئيسي للشعوب المسلمة، ولا شك أن احياء هذا اليوم العظيم بشكل رائع هو أساس تقوية المقاومة وبث الرعب في نفوس أعداء الإسلام.