شاهد.. كاميرا العالم ترصد أجواء القدس والمسجد الاقصى

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية من القدس المحتلة "خضر شاهين" إن اجراءات الاحتلال المشددة حالت بين الفلسطينيين وحضورهم الغفير في ابلدة القديمة والمسجد الاقصى المبارك.

وأضاف، أن كل محيط البلدة القديمة مغلق بشكل كامل من قبل قوات الاحتلال، وأن هناك مئات الالاف من المصلين توجه من الضفة الغربي والاراضي الـ48 للصلاة داخل المسجد الاقصى لكن تم منعهم من قبل كيان الاحتلال والسماح فقط لدخول الحافلات والذين تتجاورز اعمارهم الـ55 عاما في خطوة لمنع الشباب من الحضور في المسجد الاقصى المبارك.

واشار مراسلنا الى أن الفلسطينيين تمنكوا من التوجه الى المسجد الاقصى المبارك في تحدي لهم للاجراءات الاحتلال المكثفة.

هذا وانطلقت اليوم في مختلف أرجاء العالم مسيرات إحياء يوم القدس العالمي تحت شعار الضفة درع القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك دعما للشعب الفلسطيني، ورفضا للاحتلال الإسرائيلي.



ودعا مسؤولون وشخصيات من شتى أنحاء العالم الى المشاركة الحاشدة في مسيرات يوم القدس. وانطلقت صباح اليوم في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية مسيرات يوم القدس. وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني قدس سره قد أطلق يوم القدس العالمي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

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