شاهد.. انعكاسات يوم القدس على القضية الفلسطينية

العالم - خاص بالعالم

وقال حمادة في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بيوم القدس العالمي، إن يوم القدس العالمي شكل محطة مهمة من اجل تذكير كل الأمة بالدور المنوط بها تجاه القدس والمسجد الاقصى المبارك، كما انه شكل محطة مهمة ليوصل رسالة للاعداء والى العدو الصهيوني الجاثمن فوق ارض فلسطين بان المسجد الاقصى والقدس ليستا وحدهما ومن خلفها ظهير مستعد للتضحيات وخوض المواجهة مع المحتل لتحريرها.

وأضاف، أن يوم القدس العالمي يوما من أجل تنبه كل الامة من المخاطر المحدقة بالامسجد الاقصى المبارك، وانه شكل رافعة كبير للقضية الفلسطينية وحالة من التوعيةمهمة جدا ازاء ما يحصل في القدس والمسجد الاقصى المبارك وحيث جعل هذه القضية قضية حية لا يمكن ان تموت ودافعة للمواجهه مع الاحتلال حتى ينتهي ويندحر ن ارض فلسطين.

هذا وانطلقت اليوم في مختلف أرجاء العالم مسيرات إحياء يوم القدس العالمي تحت شعار الضفة درع القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك دعما للشعب الفلسطيني، ورفضا للاحتلال الإسرائيلي.



ودعا مسؤولون وشخصيات من شتى أنحاء العالم الى المشاركة الحاشدة في مسيرات يوم القدس. وانطلقت صباح اليوم في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية مسيرات يوم القدس. وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني قدس سره قد أطلق يوم القدس العالمي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..