قيادي في فتح الانتفاضة: ايران الداعم الاساس للشعب الفلسطيني +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وقال "أبو اياد زهرة" في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بيوم القدس العالمي، إن الجمهورية الاسلامية منذ انتصار الثورة الاسلامية ترجمت دعمها للشعب الفلسطيني من خلال تحديد آخر جمعة من شهر رمضان المبارك في كل عام ليوم القدس العالمي.

وأضاف، أن القدس لا تختصر على مدينة القدس بل على كافة الاراضي الفلسطينية، وان الشعب الفلسطيني يشهد اليوم ثورة للدفاع عن المسجد الاقصى.

واشار عضو اللجنة المركزية لفتح الانتفاضة الى أن محور المقاومة اثبتت في كافة المجالات دفاعه عن الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

هذا وانطلقت اليوم في مختلف أرجاء العالم مسيرات إحياء يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك دعما للشعب الفلسطيني، ورفضا للاحتلال الإسرائيلي.



ودعا مسؤولون وشخصيات من شتى أنحاء العالم الى المشاركة الحاشدة في مسيرات يوم القدس. وانطلقت صباح اليوم في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية مسيرات يوم القدس. وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني قدس سره قد أطلق يوم القدس العالمي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.