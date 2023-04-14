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قطر تعلن عن اتصالات مكثفة مع مصر لردع الإحتلال

قطر تعلن عن اتصالات مكثفة مع مصر لردع الإحتلال
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن بلاده تقوم حاليا بالتواصل بشكل مكثف مع مصر والأردن بهدف ردع الكيان الإسرائيلي عن الانتهاكات في المسجد الأقصى.

العالم- قطر

وأضاف آل ثاني في تصريح صحفي له، أن "العالم يتعامل بازدواجية معايير حيال ما جرى في المسجد الأقصى المبارك".

وأشار إلى أن "هناك تواصلا مكثفا مع الأردن ومصر وأمريكا لردع الإسرائيليين عن انتهاكاتهم في المسجد الأقصى".

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعربت عن قلق مصر البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة.

وطالب المتحدث باسم الخارجية المصرية جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتجاوب مع الجهود المبذولة للتهدئة وحقن الدماء وحماية الأرواح، محذراً من المخاطر البالغة التي تحيق بالمنطقة اذا استمرت موجة العنف الحالية.

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