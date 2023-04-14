الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣
٠١:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ثلاثة قتلى جراء انهيار جليدي في إيطاليا

ثلاثة قتلى جراء انهيار جليدي في إيطاليا
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

انتشلت فرق إنقاذ جثامين ثلاثة أشخاص كانوا يتدربون كي يصبحوا مرشدين في منطقة جبال الألب، غير أن انهيارا جليديا باغتهم، على الحدود الشمالية الغربية لإيطاليا مع فرنسا.

العالم _ أوروبا

وكان فيلق الإنقاذ الوطني في جبال الألب قد أوقف عمليات البحث أمس الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية بعد الانهيار الجليدي في فال دي رم قرب سلسلة جبال غران باراديزو في إقليم فاللي دا أوستا، أحد الأقاليم العشرين المكونة للأراضي الإيطالية.

استأنف رجال الإنقاذ اليوم الجمعة أعمال البحث وعثروا على جثث الطلاب الثلاثة والتي تم نقلها إلى أوستا لتحديد هويات الضحايا بشكل رسمي، حسبما أعلن فيلق الإنقاذ.

وقال الفيلق إن الطلاب الثلاثة من المجلس الوطني لمرشدي جبال الألب الإيطالي كانوا في جولة تدريبية عندما حدث الانهيار الجليدي.

وعلق مرشدهم هو الآخر في الانهيار الجليدي لكنه نجا وأبلغ السلطات.

روابط ذات صلة

إيطاليا تعلن حالة الطوارئ بسبب التزايد الحاد في تدفق المهاجرين

بوتين يعفي سفير موسكو لدى روما من مهام منصبه

وفاة 19 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة تونس

تونس.. انتشال 9 جثث لمهاجرين أفارقة غير شرعيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... رسالة"يوم القدس العالمي"هذا العام

إنتاج إيران النفطي اليومي ارتفع بمقدار 37 ألف برميل

العميد فدوي: الكيان الصهيوني الذي تأسس بالعدوان والاحتلال سيزول لا محالة

السودان... دقلو يبدي استعداده للقاء البرهان دون شروط

رحيل الكاتبة الأمريكية آن بيري

الكيان الصهيوني يعطل العديد من مواقع البنوك ومكاتب البريد بعد تعرضها لهجوم إلكتروني