وسائل إعلام: الولايات المتحدة تعتقد أن الصين تطور تقنيات للهجمات الإلكترونية

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ونقلت صحيفة CBS News عن وثائق البنتاغون المسربة: "في فقرة من وثيقة أخرى، يعتقد مجتمع الاستخبارات الأمريكية أن الصين من المحتمل أن تطور قدرات هجوم إلكتروني لشل واستغلال واعتراض القنوات الفضائية الغربية والشبكات وربما السيطرة على الأقمار الصناعية".

وفي وقت سابق، أفادت الصحيفة، نقلا عن ممثل البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف.

ووفقا للصحيفة، نقلا عن ممثل البنتاغون "الحديث يدور حول وثائق مؤرخة أوائل مارس". ويُزعم أن قنوات "تيليغرام" الروسية الموالية للحكومة تنشرها، ولم يتم الإشارة إلى منشورات محددة في الشبكات الاجتماعية، وزُعم أنه يمكن الحصول على أكثر من 100 وثيقة على الإنترنت، وتقدر الأضرار الناجمة عنما حدث بأنها كبيرة.

وأعلن البنتاغون أنهم كانوا يدرسون المعلومات حول التسريب، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول المعلومات الواردة في التسريبات، إن موسكو ليس لديه شك في أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.

وفي وقت سابق، قال المدعي العام الأمريكي والمدعي العام ميريك غارلاند إن الجندي في الحرس الوطني للقوات الجوية جاك تيشيرا اعتقل يوم الخميس فيما يتعلق بتسريبات البنتاغون.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، وجد تيكسيرا أن الصراع في أوكرانيا "محبط"، واعتقد أن موسكو وكييف "يجب أن يكون لديهما قواسم مشتركة أكثر مما يباعد بينهما".