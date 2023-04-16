آخر تطورات الاشتباكات المسلحة في الخرطوم

العالم - خاص بالعالم

وأشار عبد الرزاق الى أن القوات المسلحة السودانية قد نجحت حتى الان في تمشيط المناطق الشرقية في منطقة البحر الأحمر وامتداداتهم في بعض المناطق الغربية، منوها الى استمرار المناوشات في الخرطوم رغم الهدنة التي بدأت الساعة 4 والبحث عن مسارات آمنة منذ الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة.

هذا وتستمر الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في يومها الثاني في انحاء متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم.

وكان قد أعلن الجيش السوداني سيطرته على 7 قواعدَ للدعم السريع ونفى تعرض مقر القيادة العامة للحصار، بينما نفت قيادة قوات الدعم السريع مقتل قائدها بشمال وغرب دارفور، وأكدت أنهما في أتم الصحة والجاهزية ويشرفان بنفسهما على المعارك في منطقتي الفاشر والجنينة.



واعلنت لجنة الاطباء المركزية ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات المدنيين الى 56 شخصا والاصابات الى نحو 600 آخرين. من جهتها، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة إن الاشتباكات تدور في بعض المناطق لكن الموقف يتجه نحو الاستقرار، ونفت حصار القيادة العامة بالعاصمة، مؤكدة أن ساعة النصر اقتربت وأنها ستعلن اخبارا سارة قريبا، بحسب تعبيرها.

في المقابل، قالت الدعم السريع أن قواتها في بورتسودان تتعرض لهجوم من طيران اجنبي، محذرة من مغبة اي تدخل اجنبي.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، سيطرة الجيش السوداني على مطار الخرطوم والقصر الرئاسي ومقر القيادة العامة.

وكان الجيش السوداني أكد أن قواته تتصدى لقوات الدعم السريع التي تدفع بعناصرها في جميع أنحاء الخرطوم في محاولات للسيطرة على مواقع استراتيجية.

وأفادت مصادر سودانية أن عمليات كر وفر تجري بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم.

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