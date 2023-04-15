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انفجار"عنيف"خلال خطاب رئيس الوزراء الياباني

انفجار
السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل الإعلام اليابانية، صباح اليوم السبت، بسماع صوت انفجار عنيف في محيط مكان إلقاء كلمة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مدينة واكاياما.

العالم-اسيا والباسفيك

وحسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية، وقع الحادث في الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم السبت (02:30 صباحاً بالتوقيت العالمي)، بعد انتهاء كيشيدا من جولته في مياه صيد سايكاساكي في واكاياما وكان يستعد لإلقاء كلمته بشكل علني.

وذكرت الهيئة أنه قبل بدء رئيس الوزراء كلمته، سُمِع صوت انفجار عنيف ليس بعيداً عن موقع الكلمة، مضيفة أنه تم احتجاز رجل عقب الحادث. ولم يصب رئيس الوزراء بأذى.

في الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء "كيودو" أن جسماً يشبه الشرارة ومصاحب له دخان تم القاؤه باتجاه رئيس الوزراء. وقام كيشيدا بإلغاء كلمته العلنية في واكاياما ويتواجد حالياً في مقر شرطة ولاية واكاياما.

وعرضت هيئة الإذاعة اليابانية لقطات تظهر فيها قوات الأمن والشرطة تحتجز شخصًا بينما يتبدد الحشد في المكان.

يشار إلى أن اليابان أعلنت تعزيز الأمن بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي أطلق عليه النار وقتل أثناء كلمة في حدث انتخابي في يوليو/تموز 2022.

وتأتي هذه الحادثة واليابان تستضيف الفعاليات الوزارية لمجموعة الدول السبع في سابورو الشمالية ومدينة كارويزاوا في ناغانو، وقبل قمة الزعماء المقررة في مايو/أيار في هيروشيما.

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انفجار"عنيف"خلال خطاب رئيس الوزراء الياباني

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