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النقد الدولي: اقتصاد ايران بالمرتبة الـ 22 عالميا

النقد الدولي: اقتصاد ايران بالمرتبة الـ 22 عالميا
السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

أظهر تقرير جديد لصندق النقد الدولي، حلول الاقتصاد الايراني بالمرتبة 22 عالميا متقدما على 171 بلدا في سنة 2022.

العالم - ايران

جاء ذلك في تقرير صندوق النقد الدولي حول الناتج المحلي الاجمالي والقوة الشرائية لـ 193 بلدا حيث صنّف ايران في المرتبة 22 عالميا في سنة 2022.

ووفقا لحسابات ومعطيات صندوق النقد الدولي، فان الناتج الاجمالي الايراني على أساس مؤشر القوة الشرائية قد بلغ 1.596 تريليون دولار في سنة 2022 بزيادة 141 دولار عن العام السابق.

وبحسب تقرير النصدوق فإن الاقتصاد الايراني من بين 193 بلدا بالعالم حل بالمركز 22 رغم اجراءات الحظر القوية ضد البلاد.

من جهة ثانية توقع الصندوق تسجيل الناتج الاجمالي الايراني في سنة 2023، زيادة بواقع 95 بالمئة عن 2022، وبلوغه مستوى 1.691 تريليون دولار.

وأستطرد أن تقرير "البنك الدولي" حول الآفاق الاقتصادية لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا المنشور 6 أبريل/نيسان الجاري، توقع نمو الاقتصاد الايراني 20 بالمئة في سنة 2023.

* الاقتصادات الكبرى بحسب مؤشر القوة الشرائية في سنة 2022

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