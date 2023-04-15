السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣
٠٩:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 15-04-2023

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 14-04-2023

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 13-04-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. السودان.. قوات الدعم السريع تسيطر علی مطار مروي

ندوة في بعلبك  شرقي لبنان بمناسبة يوم القدس

السوداني:جريمة الانفال تعد أبشع ظلم لم يسبقه فيهما نظام ضد مواطنيه

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 15-04-2023

وسائل إعلام عبرية: نتنياهو يدمر الاقتصاد ويعرض مستقبل الكيان للخطر

فؤاد حسين:العراق يتطلع لتفعيل أطر التعاون مع عُمان