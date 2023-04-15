الجهاد الإسلامي تدين جريمة الاحتلال الوحشية بالاعتداء على المسيحيين

العالم - فلسطين

وأكد المتحدث الإعلامي باسـم حـركـة الجهـاد الإسلامي في فلسطين - الضفة المحتلة طارق عز الدين، تعقيباً على اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين المسيحيين في القدس المحتلة في يوم "سبت النور"، أن هذا العدوان هو استمرار لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا.

وشدد، على أن هذه الممارسات الصهيونية انتهاك لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية واعتداء على حقوق المواطنين في ممارسة الشعائر الدينية، واستمرار لحملة التضييق والعنصرية التي تستهدف المسيحيين في الاراضي المحتلة.

وأهاب عزالدين، بجماهير الشعب الفلسطيني إلى التصدي لهذا العدوان، ووقف الإجراءات القمعية للمواطنين في أداء وممارسة شعائرهم الدينية، ودعا المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم في الوقوف وصد الانتهاكات المستمرة بحق المقدسات.