بحرية الحرس الثوري تضبط مليون و 450 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج الفارسي

العالم - ايران

وقال العميد رمضان زيرراهي ، قائد المنطقة الثانية في سلاح البحرية التابع للحرس الثوري ، في حديث مع صحفيين في مدينة بوشهر مساء اليوم السبت : إن قوات المنطقة البحرية الثانية التابعة للحرس الثوري رصدوا سفينة تحمل مليون و450 ألف لتر من الوقود المهرب بقيمة نحو 40 مليار و 500 مليون تومان في مياه الخليج الفارسي وبادورا الى ضبطها .

وذكر أن وجهة هذه السفينة الأجنبية كانت إحدى دول منطقة الخليج الفارسي ، وأضاف: بالتنسيق مع السلطة القضائية ، صدر الأمر بضبط السفينة المذكورة وتم تسليم وقودها إلى الشركة الوطنية للمنتجات النفطية في بوشهر.

وذكَّر قائد المنطقة الثانية ببحرية الحرس الثوري ، بأن شحنة الوقود التي تم ضبطها من نوع الديزل ، وقال: في العام الماضي ايضا ، ضبط قوات البحرية في الحرس الثوري مليون و 600 ألف لتر من الوقود المهرب.

وأكد العميد زيرراهي : نحن في ذروة الاستعداد لمحاربة تهريب الوقود وسنتعامل بقوة مع من يحاول التلاعب باقتصاد البلاد .