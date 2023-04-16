تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة في كرمان جنوب شرق ايران

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وقال افشين صالحي نجاد في تصريح له بهذا الصدد: خلال عملية استخباراتية معقدة بأوامر قضائية وجهود كوادر دائرة الامن في مدينة جيرفت، تم إلقاء القبض على مهربين وضبط اسلحة من عصابة لتهريب الاسلحة والذخيرة.

واضاف هذا المسؤول القضائي: بعد الاطلاع على عملية تهريب كمية ملحوظة من الاسلحة الحربية من محافظات حدودية الى جنوب محافظة كرمان خاصة مدينة جيرفت، تم على الفور التخطيط لعمليات للكشف عن العصابة والقبض على عناصرها، وبعد تحقيقات واسعة تم تحديد مخبأ العصابة ورصده بصورة سرية.

وقال: خلال عملية تفتيش مخبأ هذه العصابة ، تم اعتقال 3 متهمين ، من بينهم زعيم العصابة الرئيسي لتهريب الأسلحة ، كما تم ضبط 15 سلاحا حربيا من نوع مسدس N15 و 29 مخزنًا للذخيرة.

واوضح المسؤول القضائي أنه تم ايضا ضبط سيارتين من هذه العصابة ، وقال: إن هذه العصابة كانت تخطط لتوزيع كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة في مدينة جيرفت وجنوب المحافظة.

واكد بأن جهاز القضاء يتصدى على الدوام للعابثين بامن المجتمع ولن يسمح أبدًا بزعزعة الأمن من قبل اعداء إيران.