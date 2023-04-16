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شاهد.. قوات الدعم السريع تعلن اسقاط طائرة حربية للجيش السوداني

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

قالت قوات الدعم السريع بانها اسقطت طائرة حربية من نوع أباتشي تابعة للجيش السوداني في الصراع الدائر بينهما منذ يوم السبت.

العالم - السودان

وأعلنت قوات الدعم السريع في مقطع فيديو إسقاط طائرة حربية من نوع أباتشي للجيش السوداني.

تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم الأحد في العاصمة السودانية الخرطوم وسط وضع مأساوي يعيشه الاهالي ونقص في الكادر الطبي، في حين دعت اطراف دولية والجامعة العربية الى الجلوس الى طاولة الحوار من أجل فك النزاع.

وتجددت الاشتباكات اليوم الاحد بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي في أنحاء متفرقة من الخرطوم، ودوي صوت البنادق والمدافع ما زال يغطي سماء العاصمة السودانية الخرطوم، حيث استيقظت الأهالي على رائحة البارود والدعم وسحب الدخان الكثيفة.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن مجموع القتلى من المدنيين بلغ 56 شخصا، فيما أصيب 595 بينها إصابات لعسكريين، منهم عشرات من الحالات الحرجة مع نقص في الكوادر الطبية وارهاق الطاقم الطبي.

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شاهد.. قوات الدعم السريع تعلن اسقاط طائرة حربية للجيش السوداني

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