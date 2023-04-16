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إصابة 4 جنود أتراك في هجوم شمالي سوريا

إصابة 4 جنود أتراك في هجوم شمالي سوريا
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

افادت وزارة الدفاع التركية بإصابة 4 جنود أتراك في هجوم لتنظيم "واي بي جي" على نقاط عسكرية تركية شمالي سوريا، مشيرة إلى أن الجيش ردّ بالمثل على "أهداف إرهابية".

العالم-سوريا

وذكرت الوزارة في بيان يوم الأحد، أن تنظيم "واي بي جي"، شنّ هجمات بالتزامن على نقاط عسكرية تركية في منطقتي عمليتي "غصن الزيتون" و"درع الفرات" باستخدام قذائف الهاون وراجمات الصواريخ.

وأضافت أن الهجمات أدت إلى إصابة 4 جنود أتراك نقلوا إلى المستشفى الحكومي بولاية كيليس جنوبي تركيا، مبينة أن قوات الجيش التركي "ردّت بالمثل على الإرهابيين عبر استهداف مواقعهم بعد تحديدها".

هذا وقد نفذت القوات التركية بالتعاون مع مجموعات سورية مسلّحة متعاونة معها، عمليات عدة شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات"، و"غضن الزيتون" ضد تنظيمي "داعش" الإرهابي، و"واي بي جي".

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