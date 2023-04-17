إيران ستكتفي ذاتيا خلال 3 اعوام في انتاج "فحم الكوك الإسفنجي" الاستراتيجي

العالم - ایران

واشار هاشم نامور حقيقي في تصريح صحفي يوم الاحد الى التقدم المحرز في مشروع إنتاج فحم الكوك الإسفنجي في هذه الوحدة الصناعية قائلا: وفقا للجدول الزمني ، سوف لن تكون إيران بعد 3 اعوام بحاجة الى استيراد هذا المنتج الاستراتيجي.

وأضاف: إن المعرفة التقنية لإنتاج فحم الكوك الإسفنجي متاحة لـ 6 دول في العالم ، وإيران هي الدولة السابعة التي حققت هذه التكنولوجيا.

وتابع نامور حقيقي: إن برنامج إنتاج الكوك الإسفنجي محدد في شكل مشروع لتحسين جودة منتجات مصفاة بندر عباس ، ويتم تنفيذ مراحلها المختلفة في اطار 3 مشاريع منفصلة ومتزامنة.

وأعلن عن حجم استثمار المشروع المذكور بـ 2 مليار و 200 مليون يورو ، وتم تحديد مصدر توفيره.

واوضح بان الاستثمار للمشروع سيتم تعويضه بدخل 750 مليون دولار من الإنتاج السنوي البالغ 400 ألف طن من الكوك الإسفنجي والزيوت الصناعية من الدرجتين 2 و 3 ، وبعد ذلك سنرى، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، ربحية المشروع.

وأضاف المدير التنفيذي لمصفاة بندر عباس ، في إشارة إلى بدء عمليات إنتاج فحم الكوك الإسفنجي قبل نحو شهرين: إن هذا المشروع سيخلق 8 آلاف فرصة عمل مباشرة أثناء بنائه ، وسيتم توظيف 2650 شخصًا أثناء تشغيله.

واعتبر نامور حقيقي ، الإنتاج السنوي البالغ 14 ألف طن من البروبيلين ، وزيادة الإنتاج اليومي بمقدار 500 ألف لتر من البنزين ، وزيادة إنتاج الديزل بمقدار 7200 ألف برميل بجودة 5 يورو كإنجازات أخرى لهذا المشروع.

وأشار إلى أن مصفاة بندر عباس للنفط تكرر حاليا أكثر من 350 ألف برميل من النفط الخام يوميا وتزود 19٪ من سلة الوقود بالبلاد بعد مصفاتي آبادان وأصفهان.

وأعلن عن حصة مصفاة بندر عباس في إنتاج البلاد من البنزين تعادل 20٪ من إنتاج البلاد ، وأشار إلى أن المصفاة مسؤولة عن توفير 34٪ ​​من زيت الغاز و 19٪ من زيت الوقود في البلاد.