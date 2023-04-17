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الصحة الايرانية : 553 اصابة و28 حالة وفاة جديدة اثر كورونا في البلاد

الصحة الايرانية : 553 اصابة و28 حالة وفاة جديدة اثر كورونا في البلاد
الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 553 اصابة و28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم الاثنين حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، فقد أشارت الصحة الايرانية إلى أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 604 الاف و250 شخصا، ومجموع الوفيات 145 الفا و865 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران، منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و352 الفا و708 اشخاص.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و519 الفا و979 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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الصحة الايرانية : 553 اصابة و28 حالة وفاة جديدة اثر كورونا في البلاد

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