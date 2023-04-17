شاهد.. عين على غياهب "اسرائيل"

العالم - العين الاسرائيلية

الذي طال أكثر من مئات موقع الكتروني لمؤسسات كبرى في الكيان ومنها قنوات تلفزيونية، وعودة التظاهرات ضد حكومة نتنياهو، وحال الوهم التي يعيشها الكيان على مستوى تراجع قدراته الرادعة في مواجهة محور المقاومة والذي زعزعة مواقف قادته في يوم القدس العالمي ثقة الصهاينة بمسؤوليتهم وبالتحديد برئيس حمومتهم بنيامين نتنياهو والذي ثبت كذبه بادعاءاته بقصف البنى التحتية لحزب الله وحماس في جنوب لبنان، في ما بقيت معادلة وحدة الساحات هاجس الاحتلال خبراءه ومعلقيه.

الهجوم السيراني الاخير الذي طال عشرات المواقع الالكترونية التابعة لمؤسسات كبرى وحساسة في الكيان ومنها محطات البث التلفزيوني ترك انطباعا سلبيا عند الصهاينة في نجاح اعدائهم بشن هجمات مثل هذه.

وناقش برنامج "العين الاسرائيلية" هذه المواضيع مع ضيف الحلقة الباحث السياسي خالد الرواس.

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