روسيا تسيطر على منطقتين جديدتين بأوكرانيا وتجري مناورات بالمحيط الهادئ

العالم - خاص بالعالم

رحى الحرب الدائرة في اوكرانيا لم تتوقف وآخر تفاصيلها اعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم ان مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة استولت على منطقتين في وسط وشمال غرب مدينة باخموت الأوكرانية والتي تشهد معارك محتدمة.

في الاثناء اقيمت المناورات الروسية التي وصفها الرئيس الروسي بالعالية المستوى في المحيط الهادئ الاسبوع الماضي التي شاركت فيها عشرات السفن والطائرات على خلفية التقارب مع بكين والتوتر مع الغرب.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وفي لقاء مع الرئيس الروسي بوتين اشار إلى الكشف عن غواصات معادية قرب خليج بطرس الأكبر (في بحر اليابان) وخليج أفاتشي نسكي في جنوب شرق شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي في المرحلة الاولى.

اما الثانية حاليا تهدف إلى التحقق من قدرات الغواصات الاستراتيجية لاستخدام أسلحة للدفاع المضاد للطائرات، في بحر أوخوتسك الواقع بين روسيا واليابان في المحيط الهادئ. وغدا ستجري تدريبات على إطلاق صواريخ لتدمير غواصات وسفن معادية وإطلاق نيران المدفعية ضد أهداف جوية وبحرية في المرحلة الثالثة.

وعلى خطى الحرب قضت محكمة في موسكو بالسجن 25 عاما على المعارض فلاديمير كارا-مورزا في أقسى عقوبة من نوعها منذ الحرب في أوكرانيا، بعد إدانته بالخيانة وتشويه سمعة الجيش الروسي لانتقاده للعملية العسكرية في أوكرانيا وانتهاك حقوق الانسان وهي التهم الموجهة للسياسي المعارض الذي يحمل الجنسيتين الروسية والبريطانية وقضى أعواما ينتقد علانية الرئيس فلاديمير بوتين ويمارس ضغطا على الحكومات الغربية لفرض عقوبات على روسيا.

وقد دانت واشنطن الحكم فيما استدعت لندن السفير الروسي لديها للاحتجاج عليه.