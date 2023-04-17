قاليباف: يجب اقرار مشروع قانون تحسين أمن المرأة على أن تكون الأسرة محوره

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واشارت فاطمة رحماني ، عضوة اللجنة الاجتماعية لمجلس الشورى الإسلامي ، في تصريح لوكالة أنباء فارس ، إلى اجتماع اليوم الاثنين لهذه اللجنة وقالت: في اجتماع اليوم ، تمت مناقشة مشروع قانون تحسين أمن المرأة ومراجعته بحضور رئيس مجلس الشورى الاسلامي.

وأضافت: في هذا الاجتماع ، أوضح رئيس مجلس الشورى الاسلامي أنه يجب النظر في الموافقة على قانون امن المرأة مع التركيز على محورية الأسرة ومكانة المرأة في الأسرة.

وقالت عضو اللجنة الاجتماعية في مجلس الشورى : السيد قاليباف قال أيضا إن مشروع قانون تحسين أمن المرأة يجب أن يتم دراسته بعناية ويجب أن يتم العمل بعناية عندما يتم إقراره من قبل الهيئة.

وأشارت رحماني إلى أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي صرح أيضا بضرورة الحرص على عدم تعارض مشروع قانون تعزيز أمن المرأة مع القوانين الأخرى بعد إقراره ، وأن على اللجنة الاجتماعية مراجعة وإقرار فقط المواد التي تم طرحها من هذا القانون والتي تمت إحالتها إلى اللجنة من المجلس ولست هناك ضرورة لفحص جميع مواد القانون والموافقة عليها من قبل اللجنة الاجتماعية.