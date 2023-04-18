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إصابة مستوطنين في عملية اطلاق نار بالقدس المحتلة + فيديو

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

أصيب مستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء ، في عملية اطلاق نار وقعت في مدينة القدس المحتلة.

العالم - الإحتلال

واشارت وكالة فلسطين اليوم أن مصادر عبرية ذكرت أنه تم إصابة مستوطنين بجروح متوسطة في عملية إطلاق نار بحي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، موضحة أنه تم انسحاب المنفذ من مكان العملية.

وقالت المصادر: "إن قوات الاحتلال طلبت من المستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة إغلاق المنازل وعدم الخروج منها بعد عملية إطلاق النار".

وأضافت: "إن عمليات بحث واسعة ومكثفة تجريها قوات الاحتلال بحثاً عن منفــذي عمــلية اطلاق النار في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة".

وفي أعقاب العملية البطولية، قامت قوات الاحتلال باقتحام أحد المساجد ودنسته في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة بحثاً عن منفذ العملية.

وعرضت المصادر العبرية صوراً للسلاح الذي نفذت به عملية إطلاق النار في القدس المحتلة وأدت لإصابة مستوطنين اثنين من الحريديم بحالة متوسطة وانسحاب المنفذ".

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