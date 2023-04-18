الدعم السريع: الجيش يقصف بالطيران موقعا يضم عددا من جنوده الأسرى لديها

العالم- السودان

جاء ذلك في بيان لقوات "الدعم السريع" التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والتي تخوض مواجهات عنيفة منذ أيام مع قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان.

وقال البيان: "امتدادًا لخروقاتها المستمرة للقانون الدولي والانساني منذ اندلاع المعارك يوم السبت الماضي وجهت قيادة القوات المسلحة الانقلابية ضربة عسكرية بالطيران الحربي قبل قليل للدائرة الطبية لقوات الدعم السريع".

وأوضح البيان أن الموقع المذكور يقع داخل نطاق تواجد المدنيين بحي شمبات بمدينة بحري شمالي الخرطوم.

وقالت "الدعم السريع" إن طيران الجيش استهدف خلال الهجوم "أسرى القوات المسلحة والمصابين من الطرفين والمدنيين الذين يتلقون المساعدات الطبية والانسانية داخل مستشفى الدائرة الطبية".

واعتبرت أن ما سمته "المسلك الجبان الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية والفطرة البشرية السليمة" يجب أن "يجد الإدانة الواسعة من الأسرة الدولية ومحاسبة المسؤولين"حسب قولها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال حميدتي إن قوات "الدعم السريع" وافقت على هدنة إنسانية لمدة يوم لضمان مرور آمن للمدنيين وإجلاء الجرحى، لكن الجيش السوداني اعتبر أن إعلان "التمرد" (في إشارة للدعم السريع) لهدنة 24 ساعة يهدف للتغطية على الهزيمة الساحقة التي سيتلقاها خلال ساعات".